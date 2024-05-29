У севшего за руль пьяным жителя Карелии конфисковали автомобиль

В Медвежьегорском районе вынесен приговор 56-летнему мужчине. Он обвинялся в повторном управлении транспортом в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в декабре 2023 года водителя лишили прав за езду в пьяном виде. Несмотря на это, он продолжил пользоваться своим автомобилем Citroen Jumper. В марте этого года его снова поймали пьяным за рулем.

Приговором суда мужчине назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Также он лишен прав на два года. Помимо прочего, автомобиль злодея конфискован и будет передан в собственность государства. / Фото: unsplash.com / Ryan Porter