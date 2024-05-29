Девушку и юношу сбил автомобиль в Петрозаводске

Во вторник, 28 мая, в Петрозаводске на улице Чапаева автомобиль сбил юношу и девушку. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Петрозаводска.

По данным ведомства, все случилось в 16:15 у автовокзала. Водитель автомобиля Suzuki при выполнении поворота с улицы Муезерской не пропустила двух пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет.

В результате происшествия травмы получили 16-летняя девушка и 18-летний юноша. Им было назначено амбулаторное лечение. // Фото ГАИ Петрозаводска