Житель Карелии продал чужой автомобиль

В Кондопоге возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в присвоении чужого имущества, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По версии следствия, еще в прошлом году подозреваемый получил в пользование автомобиль своего товарища, который был лишен водительских прав. Они вместе ездили на работу, обоим это было выгодно.

Затем владелец транспорта получил травму и попал в больницу. Он долго не вспоминал о машине, а потом, когда вернулся на вахту, внезапно выяснил, что приятель продал его автомобиль.

Сумма ущерба превысила миллион рублей. Подозреваемый признался, что пользовался автомобилем более полугода и решил, что владельцу он больше не нужен. // Фото: unsplash.com / Chris Martin