29 мая 2024, 11:43
Происшествия

Суд закрыл заседание о мере пресечения для депутата Красулина

Петрозаводский городской суд решает дальнейшую судьбу депутата Законодательного собрания РК

В Петрозаводском городском суде утром 29 мая проходит заседание по определению меры пресечения для депутата Законодательного собрания Карелии Виталия Красулина, обвиняемого в даче взятки.

Как сообщает из зала суда журналист портала «Петрозаводск говорит», Красулин выглядит подавленным. Войдя в зал, он сразу попросил воды. Депутат говорит тихо, часто держится за голову.

Заседание по избранию меры пресечения судья Александр Мерков решил провести в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали и адвокат Красулина Михаил Ямчитский, и следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Брюханов.

Красулин обвиняется по пунктам а, б части 4 ст. 291 УК РФ. Следствие настаивает на заключении депутата под стражу. // Фото «Петрозаводск говорит»

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