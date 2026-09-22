Мотоциклист травмировался в ночном ДТП в Прионежье: его увезла скорая

Дорожная авария с пострадавшим водителем произошла сегодня ночью, 22 сентября, на 10 километре автодороги «Деревянное – Пухта», сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.
На место ДТП для оказания помощи выезжали пожарные Прионежского района, после получения в 02:43 сигнала о происшествии.
Выяснилось, что водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал за пределы дороги в кювет.
Прибывшие в 03:00 на место аварии пожарные села Деревянное оперативно отключили аккумулятор в мотоцикле.
Потом огнеборцы организовали безопасную передачу пострадавшего мужчины бригаде скорой медицинской помощи.