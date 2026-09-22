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22 сентября 2026
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Происшествия

Мотоциклист травмировался в ночном ДТП в Прионежье: его увезла скорая

Мотоцикл улетел с дороги в кювет в Прионежском районе
машина скорой на месте дтп
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Дорожная авария с пострадавшим водителем произошла сегодня ночью, 22 сентября, на 10 километре автодороги «Деревянное – Пухта», сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности.

На место ДТП для оказания помощи выезжали пожарные Прионежского района, после получения в 02:43 сигнала о происшествии.

Выяснилось, что водитель мотоцикла не справился с управлением и выехал за пределы дороги в кювет.

мотоцикл в кювете
Фото: Госкомитет Карелии по безопасности населения

Прибывшие в 03:00 на место аварии пожарные села Деревянное оперативно отключили аккумулятор в мотоцикле. 

Потом огнеборцы организовали безопасную передачу пострадавшего мужчины бригаде скорой медицинской помощи.

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