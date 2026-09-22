Зараженные боррелиозом клещи укусили двух человек в Петрозаводске

Опасные членистоногие продолжают нападать на жителей республики

Фото: Петрозаводск говорит

Клещи не отступили и продолжают доставлять хлопот жителям Карелии. Специалисты регионального Роспотребнадзора не порадовали, сообщив о том, что опасных клещевых инфекций в республике прибавилось за две минувшие неделю – еще два случая клещевого боррелиоза зарегистрировали в республике. Оба случая выявили в Петрозаводске.

По информации ведомства на 20 сентября, в медицинские учреждения по поводу присосавшихся паразитов обратились 3202 человека, из них детей – 711: за две недели укушенных клещами стало на 67 человек больше, при этом число детей увеличилось на 7 человек. В Петрозаводске обратившихся с укусом клеща было 236 человек, в том числе детей – 82.

Специалисты следят за ситуацией с клещевыми инфекциями в Карелии с начала марта. На сегодняшний день зафиксировано 44 случая опасных заболеваний.

Так, зарегистрировано 26 случаев клещевого боррелиоза. Больше всего инфекционных заболеваний подтверждено в Петрозаводске – 20. В Сортавальском округе зарегистрировали 3 случая, в Прионежском районе – 2, в Кондопожском – 1.

В республике выявлено 18 случаев клещевого энцефалита. Тут тоже «лидирует» Петрозаводск – 6 случаев опасной инфекции. При этом медики выявили в Прионежье 3 случая, по 2 – в Беломорском округе и Пудожском районе, по одному случаю – в Сегежском, Питкярантском, Медвежьегорском округах, а также Кондопожском и Пряжинском районах.

Жалобы на укусы клещей с начала эпидсезона зафиксированы во всех округах и районах Карелии.