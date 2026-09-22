Слегка дождливая погода сохранится сегодня в Карелии

Во вторник ожидается небольшой дождь в республике и ее столице

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 22 сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями, сообщили в региональном гидрометцентре. Местами пройдет небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер будет дуть северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +12, +17.

В Петрозаводске облачно с прояснениям. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Столбики термометров покажут +12, +14. Атмосферное давление будет расти.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале, Кеми, Сегеже +13,

в Медвежьегорске +14

в Суоярви и Кондопоге +15,

в Сортавале и Пудоже +16,

в Олонце +17.