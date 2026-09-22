Роковой перекресток в Петрозаводске: два ДТП, одно – смертельное

Дорожные аварии произошли в один день на одном и том же месте в карельской столице

Фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Зловещий перекресток появился на Голиковке в Петрозаводске. Там, на пересечении улиц Володарского и Льва Толстого на нерегулируемом перекрёстке в один день с разницей в несколько часов случились два дорожно-транспортных происшествия: первое – ночью, второе – днем.

Так, 18 сентября в 03:39 на перекрёстке улиц Володарского и Льва Толстого 23-летний водитель электровелосипеда, по предварительным данным Госавтоинспекции Петрозаводска, не пропустил автомобиль Нyundai под управлением 69-летнего водителя, который ехал по главной дороге. В результате машина и электровелосипед столкнулись.

В ДТП травмы получил водитель двухколесного транспортного средства. Инспекторы проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в тот же день на этом же перекрестке столкнулись автомобили Gac и Nissan. После столкновения японская иномарка перевернулась. Ее пассажир 1961 года рождения погиб на месте.