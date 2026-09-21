Серийную воровку поймали в Петрозаводске

Подозреваемая в серии краж выносила без оплаты продукты, кастрюли и тарелки

Фото: Петрозаводск говорит

Полиция задержала подозреваемую в серии краж в Карелии

Ранее судимая 38-летняя жительница Кондопоги летом несколько раз с криминальным умыслом наведалась в сетевой магазин в городе бумажников Карелии, а потом с этой же целью регулярно приходила в одну из торговых точек в Петрозаводске. Так, «облюбовав» сетевой магазин на Кукковке, она похитила там товары на сумму свыше 20 тысяч рублей, рассказали в МВД Карелии.

Как выяснилось, в торговом зале злоумышленница выбирала различные продукты и посуду, в том числе тарелки и кастрюли. Товары складывала в корзину, а на кассе самообслуживания пробивала лишь малую часть позиций. Товары, за которые не собиралась платить, прикрывала рукой.

Оперативники карельской столицы нашли подозреваемую в кражах. Кондопожанка во всем призналась и сказала, что похищенные товары понадобилось ей для личного пользования, а также для обустройства жилья дочери.

Также сотрудниками уголовного розыска установили причастность злоумышленницы к нескольким похожим кражам и в её родном городе - их женщина совершила летом: в местном сетевом магазине подозреваемая появилась трижды и вынесла из торговой точки товаров на общую сумму более 14 тысяч рублей.

В отношении кондопожанки возбудили уголовные дела о кражах. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.