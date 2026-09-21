Девушка нарвалась на аферистов при попытке снять жилье в Петрозаводске

Девушка при бронировании квартиры перешла по ссылке и лишилась денег

Фото: Петрозаводск говорит

Ни квартиры, ни денег: к такому результату, увы, пришла молодая жительница Петрозаводска. Девушка пыталась снять в городе квартиру и стала жертвой мошенников.

В полиции она рассказала, что нашла интересное объявление: в районе Октябрьский сдавалась однокомнатная квартира. Петрозаводчанка связалась якобы с собственницей квартиры. После обсуждения деталей «хозяйка» отправила ссылку на оплату бронирования. Девушка перешла по ней и указала все, что требовалось: номер банковской карты, срок её действия, код с обратной стороны и свои данные.

Как только с карты девушки списались 26 тысяч рублей, «хозяйка» сообщила, что платёж не прошёл. Девушка переслала ссылку в чат поддержки, чтобы решить проблему. В переписке сообщили, что нужно провести новый платёж для возврата денег, но петрозаводчанка распознала обман, прекратила общение и обратилась в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.