Выборы-2026 в Карелии завершены

За три дня голосования не зафиксировано нарушений, способных повлиять на итоги выборов. Об этом сегодня в центре общественного наблюдения заявил председатель избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Как отметил Алексей Бахилин, серьезных нарушений выявлено не было, по всем приняты решения.

Мы видим активность избирателей: на 18 часов явка составила 39 %. Это больше, чем на предыдущих выборах. 87 % избирателей, решивших голосовать дистанционно, воспользовались этим правом.Калевальский, Пряжинский, Олонецкий районы показали высокую явку. Существенную роль в явке сыграла активность кандидатов в депутаты, которые вели агитационную деятельность в рамках действующего законодательства. На высоком уровне была организована работа на избирательных участках для военнослужащих. Были обеспечены доступные условия голосования для всех наших участников СВО, а также военнослужащих на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Соблюдены меры безопасности,

– сказал председатель избиркома.

Член общественной палаты России от Республики Карелия, заместитель председателя общественной палаты региона, известный поисковик, наблюдатель центра Илья Герасев отметил, что в течение трёх дней выборы проходили под наблюдением общественности.

Процедура была полностью открытой, каждый наблюдатель мог в любой момент зафиксировать нарушения, если бы они были, и оперативно на них отреагировать. В центре работали представители общественных организаций и объединений, политических партий, профсоюзов, жители, заранее изъявившие желание наблюдать за выборным процессом,

– отметил Илья Герасев.

Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия Дмитрий Егоров рассказал, что накануне выборов были проверены все 127 избирательных участков в Петрозаводске, в том числе на предмет их доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

За три дня голосования я посетил 9 участков, проверил ход голосования в следственном изоляторе, Доме для ветеранов, Комплексном центре социального обслуживания населения. Никаких нарушений выявлено не было, жалоб не поступало. Активность избирателей была высока,

– сказал уполномоченный.

Напомним, на 460 избирательных участках Карелии работали 1200 наблюдателей центра общественного наблюдения. 233 участка были оснащены системой прямой видеотрансляции, на остальных велась видеозапись. Центр завершил свою работу.