Выборы-2026 в Карелии завершены

Как отметил Алексей Бахилин, серьезных нарушений выявлено не было, по всем приняты решения.
Мы видим активность избирателей: на 18 часов явка составила 39 %. Это больше, чем на предыдущих выборах. 87 % избирателей, решивших голосовать дистанционно, воспользовались этим правом.Калевальский, Пряжинский, Олонецкий районы показали высокую явку. Существенную роль в явке сыграла активность кандидатов в депутаты, которые вели агитационную деятельность в рамках действующего законодательства. На высоком уровне была организована работа на избирательных участках для военнослужащих. Были обеспечены доступные условия голосования для всех наших участников СВО, а также военнослужащих на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Соблюдены меры безопасности,
– сказал председатель избиркома.
Член общественной палаты России от Республики Карелия, заместитель председателя общественной палаты региона, известный поисковик, наблюдатель центра Илья Герасев отметил, что в течение трёх дней выборы проходили под наблюдением общественности.
Процедура была полностью открытой, каждый наблюдатель мог в любой момент зафиксировать нарушения, если бы они были, и оперативно на них отреагировать. В центре работали представители общественных организаций и объединений, политических партий, профсоюзов, жители, заранее изъявившие желание наблюдать за выборным процессом,
– отметил Илья Герасев.
Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия Дмитрий Егоров рассказал, что накануне выборов были проверены все 127 избирательных участков в Петрозаводске, в том числе на предмет их доступности для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
За три дня голосования я посетил 9 участков, проверил ход голосования в следственном изоляторе, Доме для ветеранов, Комплексном центре социального обслуживания населения. Никаких нарушений выявлено не было, жалоб не поступало. Активность избирателей была высока,
– сказал уполномоченный.
Напомним, на 460 избирательных участках Карелии работали 1200 наблюдателей центра общественного наблюдения. 233 участка были оснащены системой прямой видеотрансляции, на остальных велась видеозапись. Центр завершил свою работу.