Парфенчиков поблагодарил жителей Карелии за участие в выборах-2026

В республике закрылись избирательные участки: впереди - подсчет голосов и подведение итогов кампании

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карели

20 сентября в 20:00 завершился Единый день голосования. С пятницы по воскресенье жители Карелии выбирали депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания республики восьмого созыва, а в Петрозаводске и Костомукше — также депутатов городских советов.

Руководитель региона Артур Парфенчиков поблагодарил земляков за участие в голосовании.

Спасибо каждому, кто пришёл на избирательные участки, кто нашёл время и возможность выразить свою гражданскую позицию,

– обратился к жителям Карелии Глава республики.

Отдельно руководитель региона выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, членам избирательных комиссий и наблюдателям за организацию и обеспечение выборного процесса.

Впереди - ответственный этап подсчёта голосов и подведение итогов. Спасибо всем, кто поддержал кандидатов «Единой России» и объединился вокруг нашего Президента. Мы продолжим работать для вас и вместе с вами,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.