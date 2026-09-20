Артур Парфенчиков провёл приём членов семей участников СВО

Встреча прошла на базе регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Одним из вопросов стало увековечение памяти карельских военнослужащих, погибших и пропавших без вести в ходе специальной военной операции. С ним к Главе Карелии обратилась вдова участника СВО, член Комитета семей воинов Отечества Анна Демидова. Общественники вместе с родственниками защитников подготовили эмблему для «Сада памяти Героев» в Петрозаводске, где высажены яблони в память о погибших бойцах.

При разработке эмблемы мы опросили семьи бойцов, внесли некоторые корректировки по их просьбе – например, убрали изображение оружия, добавили карельский колорит в виде ленточки с флагом республики, а также яблоню – ведь именно они высажены в «Саду памяти Героев»,

– поделилась Анна Демидова.

Ещё одним символом памяти Анна Юрьевна предложила сделать бронзовую яблоню, на листьях которой будут выгравированы важные для семей слова – «память», «любовь», «мужество», «героизм».

Глава Карелии поддержал инициативы и предложил доработать проект вместе с профессиональными дизайнерами и скульпторами. Анна Демидова сообщила о планах подать заявку на реализацию инициативы на грантовый конкурс. Артур Парфенчиков заверил, что республика со своей стороны готова помочь с воплощением идеи в жизнь при любом исходе конкурсных процедур.

Среди тем, поднятых на приеме Главы Карелии в филиале фонда, также предоставление земельных участков под ИЖС, приспособление жилого помещения под нужды ветерана с ограниченными возможностями здоровья и другие вопросы.

Артур Парфенчиков дал соответствующие поручения профильным ведомствам для решения поставленных гражданами задач.