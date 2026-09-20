Выборы в Карелии проходят без серьезных нарушений

За два дня голосования свой выбор сделали более 100 тысяч жителей республики.

Фото: Общественная палата Карелии (ВК)

По итогам первых двух дней голосования на выборах в Карелии не зафиксировано серьезных нарушений. Об этом со ссылкой на Центр общественного наблюдения сообщает Общественная палата республики.

В субботу в центре работали члены Общественной палаты, представители политических партий, Ассоциации юристов России, Союза организаций профсоюзов, НКО, Уполномоченный по правам человека в Карелии. Они следили за происходящим посредством видеонаблюдения и видеофиксации и выезжали на участки лично.

Наблюдатели следили за ходом голосования на участках, контролировали соблюдение избирательных прав граждан и оперативно реагировали на поступающие обращения. Серьезных нарушений избирательных прав граждан не зафиксировано,

– говорится в сообщении Общественной палаты республики.

Сегодня в 8:00 по всей республике вновь открылись избирательные участки – стартовал заключительный день выборов. По данным Избиркома, за два прошедших дня проголосовали более 100 тысяч жителей Карелии. Явка на выборах депутатов Госдумы составила в регионе 27,85%.

Трехдневный формат голосования — это не просто удобство. Это забота о каждом избирателе. У вас есть возможность выбрать тот день и время, когда вам действительно удобно прийти на участок. Кто-то проголосовал в пятницу после работы, кто-то – в субботу с семьей, а кто-то оставил свой выбор на воскресенье. И это правильно: голосование не должно мешать вашим планам или отнимать силы. Оно должно быть комфортным,

– отмечают в Избирательной комиссии Карелии.

18, 19 и 20 сентября жители республики выбирают депутатов Госдумы и Заксобрания, а в Петрозаводске и Костомукше – еще и местных советов. Подсчет голосов начнется сегодня после закрытия участков. За тем, чтобы всё прошло по закону, продолжат следить общественные наблюдатели, представители партий и кандидатов.