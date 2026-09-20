Дождливое воскресенье ожидается в Карелии

Сегодня, 20 сентября, в Карелии ожидается облачная погода. Днем умеренный, местами сильный дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами порывистый сильный. Температура воздуха +12,+17°С, сообщает Гидрометцентр Карелии.
В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха +13,+15°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Костомукше до +13, пасмурно, дождь, гроза.
В Сегеже до +14, пасмурно, дождь.
В Сортавале до +17, пасмурно, дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.