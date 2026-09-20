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20 сентября 2026
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Погода

Дождливое воскресенье ожидается в Карелии

Довольно тепло, но мокро будет сегодня в Карелии
пасмурная погода, озеро
Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня, 20 сентября, в Карелии ожидается облачная погода. Днем умеренный, местами сильный дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем местами порывистый сильный. Температура воздуха +12,+17°С, сообщает Гидрометцентр Карелии.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха +13,+15°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Костомукше до +13, пасмурно, дождь, гроза.

В Сегеже до +14, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +17, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Сильный дождь прольется в воскресенье в Карелии

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