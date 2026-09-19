В Лахденпохье открыли спортивную площадку ГТО

Популяризировать здоровый образ жизни и развивать физкультурно-спортивное движение «Готов к труду и обороне» помогает государственная программа «Спорт России».

Фото: Пресс-служба Правительства РК

Спортивная площадка ГТО появилась рядом с общеобразовательной и спортивной школами в Лахденпохье. Такое расположение позволит проводить тренировочные занятия для обучающихся в обеих школах более разнообразно и эффективно.

На площадке будет проводиться прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также на ней смогут заниматься физической культурой и спортом все желающие. Жители района теперь могут пользоваться силовыми уличными тренажерами, перекладинами для подтягивания, зонами для воркаута, платформами для отжиманий, гимнастическими снарядами и другими объектами спортплощадки.

На территории Карелии работают 20 центров тестирования ГТО. Попробовать свои силы в сдаче нормативов можно в любом муниципальном образовании республики. Более подробная информация об адресах центров и контактах для связи доступна на сайте Минспорта Карелии.

Напомним, государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

В этом году в Карелии по программе «Спорт России» площадки ГТО также появятся в Кондопоге и в поселке Кривой Порог Кемского округа.