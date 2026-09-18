В Карелии работают все имеющиеся на территории республики котельные

Об этом рассказал министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Александр Меньшиков.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова отопительный сезон в республике начался 14 сентября. Теплоснабжающие организации начали отапливать социальные учреждения и жилые дома, не дожидаясь среднесуточного нормативного показателя +8 градусов.

Сейчас все имеющиеся на территории республики котельные запущены.

Все работают в штатном режиме и подают отопление в дома и социальные учреждения,

- сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Меньшиков.

Управляющие компании занимаются регулировкой внутридомовых систем отопления и их «развоздушиванием». По нормативам на эту работу организациям, обслуживающим дома, отводится до пяти суток с момента включения теплоснабжения потребителям.

Если за это время в дом или квартиру тепло не поступило, в первую очередь необходимо обратиться в свою управляющую или обслуживающую компанию по телефону, указанному в квитанциях, на стенде подъезда или в официальном домовом чате в мессенджере МАХ.