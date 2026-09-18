Эксперты рекомендовали россиянам выбирать сокращение срока ипотеки

Стало известно, кому из россиян стоит выбрать снижение платежа по ипотеке при ее досрочном погашении

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При досрочном погашении ипотеки банк предлагает заемщику два варианта: сократить срок выплат при сохранении их ежемесячной суммы или уменьшить платеж. О преимуществах того и иного варианта рассказали специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

По информации экспертов, в первом случае заемщик быстрее уменьшает «тело» долга и тем самым существенно уменьшает переплату по процентам. А значит, экономит свои финансы.

Второй вариант подходит тем, кто ожидает падения доходов, связанных со сменой работы или сокращением, декретом и другими жизненными ситуациями. В этом случае уменьшится ежемесячная долговая нагрузка на семейный бюджет, появятся свободные деньги и снизится риск просрочки.

При этом эксперты предостерегли от направления последних сбережений на досрочное погашение ипотеки и рекомендовали иметь финансовую «подушку безопасности» на полгода на случай жизненных форс-мажоров, пишет Лента.ру.