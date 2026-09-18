Скончался актер из сериала «Кадетство»

Заслуженный артист России Аркадий Куликов ушел из жизни в возрасте 76 лет

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Умер заслуженный артист России Аркадий Куликов. Ему было 76 лет. О смерти актера сообщает ТАСС.

По данным источника, долгое время Куликов боролся с болезнью. При этом не уточняется, чем именно он болел. Прощание с артистом пройдет 19 сентября в Твери.

Аркадий Куликов известен широкому кругу зрителей по роли в сериале «Кадетство». Также он снимался в таких проектах как «История летчика», «Параллельно любви», «Провинциальные страсти».

Ранее сообщалось о том, что в возрасте 59 лет скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.