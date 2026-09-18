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18 сентября 2026
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Политика

Элиссан Шандалович проголосовал на выборах в Медвежьегорске

Председатель парламента Карелии принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики
Шандалович голосует
Фото: Заксобрание РК

Элиссан Шандалович по традиции голосовал в родном Медвежьегорске вместе с родителями на избирательном участке, который расположился в школе им. Александра Фанягина.

Встретил много знакомых лиц. Приятно ощущать единство и общую ответственность за будущее Карелии и нашей страны.  Как Председатель Законодательного Собрания прекрасно понимаю, насколько важно формирование профессионального, эффективного парламента,

— сказал Элиссан Шандалович. 

Как пояснил Элиссан Шандалович, от избранных депутатов будет зависеть, какие будут приниматься законы, как будут развиваться здравоохранение, образование, экономика и другие сферы. 

Шандалович

Спикер парламента отметил, что сегодня, в условиях специальной военной операции, голос каждого имеет принципиальное значение.

Я призываю всех не оставаться в стороне, прийти на избирательные участки и отдать свой голос за нашу Карелию, за нашу страну, за их дальнейшее развитие, 

— подчеркнул Элиссан Шандалович.

С 18 по 20 сентября жители Карелии выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва и Законодательного Собрания Республики Карелия восьмого созыва, а в Петрозаводске и Костомукше — депутатов городских Советов. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

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