Артур Парфенчиков открыл первую модельную библиотеку для всей семьи

Современное культурно-просветительское пространство создали на базе Центральной городской детской библиотеки имени Владимира Михайловича Данилова в Петрозаводске. Площадку преобразили в рамках президентского национального проекта «Семья».

Фото: Пресс-служба Правительства РК

18 сентября состоялось открытие первой модельной библиотеки в Петрозаводске. Современное – светлое и уютное – пространство удалось создать благодаря национальному проекту «Семья», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Первую модельную библиотеку в столице Карелии организовали на базе Центральной городской детской библиотеки им. В.М. Данилова на улице Гоголя, 14. Открыл новую площадку для всей семьи Глава республики Артур Парфенчиков.

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Всегда приятно видеть, когда в наших исторических кварталах, в старых зданиях, происходит такое перевоплощение. Сегодня библиотека – это не только пространство для чтения, но и для общения, совместных активностей для всей семьи – здесь объединены удобные площадки для детей, подростков и взрослых. Любовь к чтению необходимо прививать с раннего детства: книги помогают развивать образное мышление – они учат мечтать, сострадать, размышлять. В этом нам помогает нацпроект «Семья», в этом его цель,

– сказал Артур Парфенчиков.

Модельная библиотека в Петрозаводске стала 15-ой в Карелии. Обновленное и расширенное пространство учреждения вдохновлено уютной семейной квартирой и так же организовано. Функциональные зоны носят названия комнат – «папин кабинет», «мамина мастерская», «детская», «комната подростка». Помещения оснащены современной мебелью и техникой, в т.ч. большим интерактивным экраном, персональными компьютерами, электронными станциями самообслуживания – для взятия, возврата и продления книг. Для библиотеки закупили новую литературу – более 4000 тысяч экземпляров.

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Это не последняя и не единственная модельная библиотека, открытая в этом году в Карелии.

Нам нужно продолжать создавать такие пространства по всей Карелии. На этой неделе модельную библиотеку открыли в Сосновце, осенью откроем ещё одну в Хаапалампи,

– поделился Артур Парфенчиков.

На церемонии открытия за большой личный вклад в реализацию проекта по созданию модельной библиотеки в рамках национального проекта «Семья» Благодарственное письмо Главы Республики Карелия вручили директору Централизованной библиотечной системы Петрозаводска Юлии Нестеровой.