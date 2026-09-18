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18 сентября 2026
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Погода

Погода в Карелии 19 сентября: регион продолжат «топить» дожди

В субботу в большинстве районов Карелии ожидается дождь
пасмурная погода, озеро
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике в субботу, 19 сентября.

По прогнозам синоптиков, в республике будет облачно. В большинстве районов ночью небольшой, местами умеренный, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами порывистый. Температура воздуха ночью +7...+12°С, днём +11...+16°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер юго-западный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днём +13...+15°С.

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