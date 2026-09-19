Ученые назвали виды упражнений, снижающих риск возвращения онкологии

Несколько видов физических упражнений снижают риск рецидива рака

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Изучив результаты более двух десятков клинических исследований с участием почти 8,5 тысячи человек с онкозаболеваниями, ученые пришли к выводу, что регулярные тренировки на 17% снижают риск рецидива рака. При этом общая вероятность летального исхода сократилась почти на 25%. Об этом сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на British Journal of Sports Medicine.

Отмечается, что эффективность в борьбе со смертельным заболеванием показали бег, ходьба и занятия на велотренажерах в сочетании с силовыми нагрузками.

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