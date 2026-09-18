Перейти к основному содержанию
18 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Россия

Вложение 25 рублей сделало мужчину миллионером

Житель Ростовской области выиграл в лотерею 30 миллионов рублей
деньги
Фото "Петрозаводск говорит"

Житель Ростовской области купил лотерейный билет за 25 рублей и выиграл 30 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, в день победы мужчина купил несколько билетов национальной лотереи. Один из них принес ему сказочный выигрыш. Победитель признался, что в день успеха проходил мимо дома, в котором мечтает жить, и теперь собирается купить там квартиру с панорамным видом. Также он хочет приобрести новую машину.

Ранее сообщалось о том, что медсестра сказочно разбогатела и помогла своей больнице.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Винтовку Мосина и другие боеприпасы нашли у пенсионерки в Петербурге

Метки