Вложение 25 рублей сделало мужчину миллионером

Житель Ростовской области выиграл в лотерею 30 миллионов рублей

Фото "Петрозаводск говорит"

Житель Ростовской области купил лотерейный билет за 25 рублей и выиграл 30 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, в день победы мужчина купил несколько билетов национальной лотереи. Один из них принес ему сказочный выигрыш. Победитель признался, что в день успеха проходил мимо дома, в котором мечтает жить, и теперь собирается купить там квартиру с панорамным видом. Также он хочет приобрести новую машину.

Ранее сообщалось о том, что медсестра сказочно разбогатела и помогла своей больнице.