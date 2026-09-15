Медсестра сказочно разбогатела и помогла своей больнице

В Великобритании женщина выиграла огромную сумму в лотерею и не забыла о своих коллегах

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В Великобритании медсестра выиграла в лотерею 3,9 миллиона фунтов стерлингов (445 миллионов рублей). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным источника, после того, как ее жизнь резко изменилась, женщина не забыла о своей прежней работе, коллегах и пациентах. Она вернулась в больницу волонтером. Британка вместе с мужем помогла сделать ремонт в отделении деменции. Стены отделения украсили рисунками. Также женщина подарила больнице пианино, чтобы волонтеры могли играть на нем для пациентов и персонала.

«Отделение деменции всегда будет занимать особое место в моем сердце. Эти пациенты и невероятные сотрудники, которые заботятся о них, заслуживают всего самого лучшего», - объяснила свой поступок победительница.

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