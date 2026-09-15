Кошка бросилась защищать хозяйку от огромного пса

Инцидент попал на видео – кошка стала местным героем

Фото: Стопкадр видео канала BAZA

Чаще своих хозяев защищают собаки – это привычно: питомцы очень привязаны к человеку, считая его частью стаи, то есть своей семьи, и хорошо чувствуют эмоции человека, поэтому при угрозе первыми и реагируют, а это уже инстинкт.

Тем не менее в качестве бесстрашного защитника, как показала жизнь, выступила кошка. Угроза по размерам превосходила усатую в несколько раз, но пушистая вряд ли думала об этом. Увидев и ощутив опасность, животное среагировало мгновенно. Инцидент попал на видеозапись, а сам случай описывает канал BAZA.

В Белоруссии кошка спасла хозяйку от алабая – и стала героем соцсетей.



Девушка гуляла возле дома. В какой-то момент за ней увязался большой пес, и девушка побежала к себе во двор. Собака – на записи это видно – неслась следом.



Чем бы закончилась погоня – неизвестно. Но тут фурией из двора вылетела кошка Соня. Она молниеносно бросилась на пса, который был в несколько раз больше пушистой питомицы. Так она защитила хозяйку.



Как уточняет BAZA, видео быстро набирало просмотры в соцсети, а отважная кошка уже обзавелась армией поклонников. Подписчики восхищались смелостью животного, а кто-то из пользователей пошутил, что за такое геройство кошке полагается гора вкусняшек, а также КамАЗ рыбы и курицы.