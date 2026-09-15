Россиянку не выпустили из страны из-за «зеркального» фото

Россиянка не смогла улететь в Китай из-за «ошибки» в загранпаспорте и планирует подать иск к МВД

Фото: «Петрозаводск говорит»

У жительницы России сорвалась запланированная поездка в Шанхай (Китай), где она надеялась отпраздновать свой день рождения. Виной тому стало «зеркальное» фото в загранпаспорте. Снимок, разрушивший выезд, девушка сделала сама на фронтальную камеру смартфона.

Сотрудника погранслужбы аэропорта Казани смутила фотография, на которой родинки были расположены не с той стороны, что в реальности. Пограничник сослался на поправку, принятую в июне, и рекомендовал туристке обратиться в МВД.

В ведомстве сообщили, что оперативно не смогут выдать новый документ. Теперь именинница намерена подать иск на сотрудников МВД, чтобы вернуть деньги за сорванную поездку, так как при оформлении документов никто не обратил внимания на «ошибку».