Арендаторы лесов Карелии выполнили план по лесовосстановлению

В Карелии продолжается осенний лесокультурный сезон. Всего в этом году в республике необходимо провести лесовосстановление на площади 24,7 тыс. га.
Арендаторы лесных участков уже завершили выполнение необходимых объемов искусственного лесовосстановления. Посадка сеянцев и посев семян сосны и ели проведены на площади порядка 6,4 тыс. га.
По данным Департамента лесного хозяйства по СЗФО, республика входит в тройку регионов-лидеров по выполненным объемам искусственного лесовосстановления в округе.
Общий объем проведенного в этом году лесовосстановления уже составляет порядка 13,2 тыс. га. Сейчас арендаторы лесных участков активно выполняют мероприятия по содействию естественному восстановлению лесов, а сотрудники лесничеств республики ведут приемку работ.
В этом году по инициированному Президентом России национальному проекту «Экологическое благополучие» Карелии вновь необходимо достичь 100% показателя площади выбытия и воспроизводства лесов.