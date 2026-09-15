Арендаторы лесов Карелии выполнили план по лесовосстановлению

Работы по посадке сеянцев и посеву семян проведены на площади порядка 6,4 тыс. га. Лесовосстановление в республике выполняется в соответствии с целями президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото: Пресс-служба Правительства РК

В Карелии продолжается осенний лесокультурный сезон. Всего в этом году в республике необходимо провести лесовосстановление на площади 24,7 тыс. га.

Арендаторы лесных участков уже завершили выполнение необходимых объемов искусственного лесовосстановления. Посадка сеянцев и посев семян сосны и ели проведены на площади порядка 6,4 тыс. га.

По данным Департамента лесного хозяйства по СЗФО, республика входит в тройку регионов-лидеров по выполненным объемам искусственного лесовосстановления в округе.

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Общий объем проведенного в этом году лесовосстановления уже составляет порядка 13,2 тыс. га. Сейчас арендаторы лесных участков активно выполняют мероприятия по содействию естественному восстановлению лесов, а сотрудники лесничеств республики ведут приемку работ.

В этом году по инициированному Президентом России национальному проекту «Экологическое благополучие» Карелии вновь необходимо достичь 100% показателя площади выбытия и воспроизводства лесов.