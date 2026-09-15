Один продукт посоветовали добавить в рацион осенью

Пряности с противовоспалительными свойствами актуальны в сезон простуд

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Эндокринолог Маргарита Белоусова посоветовала россиянам добавить имбирь в свой рацион осенью. Слова специалиста приводит RT.

Как отметила врач, пряности с противовоспалительными свойствами весьма актуальны в сезон простуд. Помимо этого, имбирь дает выраженное ощущение тепла благодаря содержащимся в нем веществам гингеролам.

По словам Белоусовой, имбирь можно добавлять в различные напитки, а также в овощные и рыбные блюда, супы.

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