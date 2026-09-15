Двухметрового хищника больше 230 кило выловили на Дальнем Востоке

Рекордного тунца поймали на удочку у берегов Владивостока

Фото: Стопкадр видео из паблика «Открытое море | Sea Open»

Новости с «тунцовых полей» сообщила сегодня, 15 сентября, Федерация рыболовного спорта Приморского края.

По информации источника, рыбу длиной 217 сантиметров и весом 232 килограммов выловили в районе бухты Тихой во Владивостоке.

Причем поймали тунца на удочку, спортивным способом, вываживая четыре часа.

Улов стал новым рекордом России. Отличился местный спортсмен, руководитель секции морской рыбалки Федерации рыболовного спорта Данила Расохин. Рыбак боролся с гигантской рыбиной рыбиной четыре часа, чтобы вытащить ее на борт судна.

По данным других источников, тунец кусался и пытался сорваться с крючка, но рыбак оказался удачливее. Прошлый его рекорд – тот же хищник длиной 212 сантиметров.

Обычно в воды Приморья заходит тунец небольшого размера, весом до 50 кило, однако в этом году фиксируется приход крупных рыб. Отмечается, что вес тунца может достигать до 700 килограммов, а длина – 3,5 метра.



