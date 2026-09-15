Пожилого петрозаводчанина запугали обыском и развели на 3,5 млн рублей

Пенсионер передал все деньги незнакомке, назвавшей пароль

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Пожилой мужчина отдал мошенникам почти три с половиной миллиона рублей. О том, как 81-летнего петрозаводчанина обманули аферисты, рассказали в МВД Карелии



Все началось с того, что пенсионеру позвонила якобы специалист Центрального банка. Девушка представилась Полиной и заявила, будто кто-то пытался незаконно перевести 800 тысяч рублей со счета его супруги, но операцию удалось пресечь. Теперь нужно помочь разоблачить преступника. Поэтому вскоре перезвонит сотрудник ФСБ. Этот собеседник окончательно запутал пожилого горожанина, упоминая подозрительный счет, а потом безопасный счет.

Кроме того, липовый силовик спросил о других сбережениях семьи, требовал отвечать честно и грозил обыском. Петрозаводчанин признался, что у него есть 3 млн 450 тысяч рублей. Собеседник убедил обналичить деньги и передать «специалисту».

Пенсионер все выполнил: во дворе он трижды передавал свёртки с деньгами незнакомой женщине, которая называла пароль.



«Сотрудник ФСБ» по телефону каждый раз сообщал, что деньги зачислены на счет банка, а потом оказался недоступен для связи. Исчезла и переписка с ним. Так петрозаводчанин понял, что его обманули, и пришел в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

