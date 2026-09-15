Александр Чаженгин: Люди важнее

Кандидат в депутаты Госдумы по итогам личных встреч собрал наказы жителей Карелии. Все обращения приняты в работу

Фото: Политическая партия «Новые люди»

Кандидат в депутаты Государственной Думы России по Карельскому одномандатному округу № 20 Александр Чаженгин, выдвинутый партией «Новые люди», продолжает встречаться с жителями городов и районов Карелии. На прошедшей неделе он участвовал в подведении итогов проекта «Голос города» на своей «малой родине» в Межвежьегорском районе, приветствуя финалистов со сцены городского Дома культуры. На этой неделе кандидат встречается с сельскими жителями Пряжинского и Прионежского районов. На личных встречах собрано большое количество наказов и обращений по вопросам, важным для людей. Все обращения взяты в работу.

Людей беспокоят простые ежедневные сложности жизни, с которыми они сталкиваются каждый день. Это транспортное сообщение между районами и городами, мусорные свалки в лесах и по берегам водоемов, огромное количество приезжих диких «туристов», обдирающих карельские леса. Перевод сельхозземель в другой статус с последующей их продажей, полное невнимание местных властей к тем, кто живет в аварийном жилье. Рост цен на все и отсутствие бензина. Молодежь не стремится оставаться на селе, логично задаваясь вопросом: а что мы там будем делать? Мы готовы искать решения этих и других сложных вопросов,

- говорит Александр Чаженгин.

16 и 17 сентября вместе с депутатом Государственной Думы Сарданой Авксентьевой и депутатом Законодательного Собрания Сергеем Усатенко кандидат продолжит встречи с жителями районов Карелии.

В Костомукше запланированы визиты в детский сад и школу, встреча с жителями города и посещение городской больницы, чтобы разобраться с проблемами финансирования и нехватки кадров. В Сортавала – встреча с активистами, осмотр моста на остров Риёккалансаари, строительство которого обещают уже несколько лет, и открытый разговор с горожанами.

За последние месяцы мы с командой Новых людей объехали не один район Республики и не понаслышке знаем: проблемы, которые копятся годами, не решаются сами собой. Их нужно называть вслух и добиваться ответов. Мы едем не отчитываться, а слушать. Не обещать, а искать решения. Потому что для нас люди важнее. Приходите на встречи. Задавайте вопросы. Вместе мы сможем больше. Сила в людях!

- призвал Александр Чаженгин.

Заказчик и изготовитель: Кандидат на должность депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу "Республика Карелия-Карельский одномандатный избирательный округ №20" Чаженгин Александр Валентинович, г. Петрозаводск. ИНН 100113623129. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда Кандидата на должность депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по одномандатному избирательному округу "Республика Карелия-Карельский одномандатный избирательный округ №20" Чаженгина Александра Валентиновича, г. Петрозаводск. Дата изготовления: «15» сентября 2026 года; тираж 1 экз.