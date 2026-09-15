В Ладвинской школе ученики могут стать швеями

Первая профессия и практические умения, приобретённые в школе, становятся для молодёжи аргументом в пользу того, чтобы остаться и трудиться на родной земле, считает Ольга Шмаеник

Фото: Заксобрание РК

В Ладвинской школе Прионежского района расширяют профориентационную работу: наряду с агрообразованием здесь запускают швейное направление. В этом году в учебном заведении появился специализированный класс, где школьники смогут параллельно с освоением общеобразовательной программы освоить профессию швеи. Об этом директор школы Виктор Костиков сообщил на совещании по созданию и развитию агротехнологических классов, инициированном вице-спикером Законодательного собрания Карелии Ольгой Шмаеник.

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Класс для освоения швейного мастерства оборудовали за счёт бюджета: в нём есть профессиональная техника, в том числе программируемая вышивальная машина, а также манекены, гладильные доски и отпариватели.

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Виктор Костиков пояснил, что между школой и Петрозаводским колледжем технологии и предпринимательства заключено соглашение и в рамках проекта «Моя первая профессия» девятиклассницы будут заниматься швейным делом. По итогам обучения им присвоят профессию «Швея 2 разряда».

На совещании подчеркнули важность проекта: он позволяет школьникам параллельно с учёбой освоить востребованную профессию.

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Ольга Шмаеник отметила, что развитие агрообразования в Ладвинской школе стоит дополнить программами по подготовке кадров для сельского хозяйства.

Агрокласс – это прямая связь между школой и осознанным выбором будущей профессии и инвестиция в кадры для агропромышленного комплекса республики. А возможность получить практические навыки и освоить востребованную специальность параллельно с учёбой в школе - дополнительная гарантия того, что молодежь останется в родном крае и свяжет свою жизнь с работой на селе,

- сказала вице-спикер парламента.

Ольга Шмаеник также обратила внимание на роль сельхозпредприятий: их участие позволит школьникам не ограничиваться базовыми представлениями о специальности, а получить настоящий профессиональный старт в отрасли.

Добавим, что в Карелии при содействии форелеводческого хозяйства Николая Федоренко в Сунской школе открылся первый в Карелии агрокласс по направлению «Аквакультура». Агроклассы также работают в Толвуйской, Мегрегской и Ильинской школах. В ближайшее время планируется открыть агроклассы в Беломорске и Коткозеро.

Фото: Заксобрание РК.