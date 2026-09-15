Массированной ракетной атаке подвергся российский город

В Таганроге повреждены склады и жилые дома

Фото "Петрозаводск говорит"

В ночь на 15 сентября Таганрог подвергся массированному ракетному удару. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, обошлось без погибших и пострадавших. На земле много повреждений, возникли пожары. По предварительным данным, повреждены два многоквартирных и три частных дома, склад «Озон», склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, учебное заведение, газовая труба и коммерческое здание.

К утру ракетная опасность в городе была отменена.

Ранее сообщалось о том, что женщина умерла от инфаркта после визита к врачу в российском регионе.