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17 сентября 2026
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Россия

Массированной ракетной атаке подвергся российский город

В Таганроге повреждены склады и жилые дома
Подземное укрытие
Фото "Петрозаводск говорит"

В ночь на 15 сентября Таганрог подвергся массированному ракетному удару. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, обошлось без погибших и пострадавших. На земле много повреждений, возникли пожары. По предварительным данным, повреждены два многоквартирных и три частных дома, склад «Озон», склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, учебное заведение, газовая труба и коммерческое здание.

К утру ракетная опасность в городе была отменена.

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