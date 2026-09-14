Рвота, судороги, кома: красивая опасность подстерегает питомцев дома

Комнатные цветы радуют хозяев, но могут вредить животным

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Домашние растения украшают жилище, делая его более живым, а также уютным. Кроме того, они увлажняют и очищают воздух в комнатах. Но это с одной стороны. С другой же цветы в горшках таят опасность для братьев наших меньших.

Эксперт назвал комнатные растения, категорически запрещенные для домашних питомцев. Цветы опасны своей токсичностью.

Лилии, рододендроны, пророщенная луковица тюльпана и алоэ вера биолог Дмитрий Сафонов назвал абсолютным табу для тех, у кого есть дома животные. Эти растения опасны и токсичны для питомцев, рассказал эксперт РИА Новости.

Лилии особенно вредны кошкам: любая их часть, включая пыльцу и воду из вазы вызывает острую почечную недостаточность. Для собак лилии менее токсичны, по словам биолога, но тоже вредны.



Другая опасность - рододендроны. Содержащиеся в них гликозиды способны вызвать у кошек и собак рвоту, судороги и даже кому. Луковицы тюльпанов тоже нельзя - из-за наличия алкалоидов.



А популярное алоэ, полезное для людей, делает животных вялыми, приводит к потере аппетита и рвоте, уточнил Сафонов.

Эксперт отметил, что если питомец съел какое-то растение, надо срочно везти его в ветеринарную клинику - можно прихватить с собой кусочек цветка, чтобы определить токсин.