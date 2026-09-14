В Карелии спасли туристку с признаками инсульта

Санавиация Ленобласти пришла на помощь туристке в Карелии

Фото создано с помощью Алиса AI

Внимательность соседки по каюте и оперативная работа экстренных служб предотвратили трагедию. На Валааме спасли возрастную туристку с подозрением на инсульт. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

По данным источника, во время круиза по Карелии пенсионерка почувствовала слабость в конечностях, а соседка по каюте заметила у нее опущенный уголок рта и невнятную речь. Было принято решение высадить туристку на острове Валаам, где ее уже ждали спасатели. Они доставили женщину до вертолёта санавиации Ленобласти. По воздуху пенсионерку быстро «привезли» в больницу, где врачи оказали необходимую помощь. В настоящее время у туристки сохраняются шансы на восстановление.

Ранее девушке оторвало ногу в ДТП с семью машинами на дороге в столице.