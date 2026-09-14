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14 сентября 2026
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Общество

В Петрозаводске благоустраивают Сквер памяти Ленинградских ополченцев

Сквер памяти Ленинградских ополченцев благоустраивают по наказам горожан
Благоустройство парка
фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводске ведутся работы по благоустройству Сквера памяти Ленинградских ополченцев — территории у памятного знака добровольцам 3‑й Фрунзенской стрелковой дивизии Ленинградской армии народного ополчения. 

Проект реализуется в рамках исполнения наказов избирателей депутата Петрозаводского городского Совета Максима Трувалёва: заявка была подана им осенью прошлого года.

 

Депутат Максим Трувалев

«Уже подготовлено основание и выложен бордюрным камнем периметр, идёт укладка тротуарной плитки. 
В ближайшее время на территории установят опору освещения у мемориала, скамейку и вазоны для цветов, а также обновят озеленение!», 

- отметил Максим Трувалёв.

Ополченцы 3‑й Фрунзенской дивизии с июля по сентябрь 1941 года участвовали в оборонительных боях на карельской земле.

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