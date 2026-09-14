В Петрозаводске благоустраивают Сквер памяти Ленинградских ополченцев

Сквер памяти Ленинградских ополченцев благоустраивают по наказам горожан

фото: Петрозаводск говорит

В Петрозаводске ведутся работы по благоустройству Сквера памяти Ленинградских ополченцев — территории у памятного знака добровольцам 3‑й Фрунзенской стрелковой дивизии Ленинградской армии народного ополчения.

Проект реализуется в рамках исполнения наказов избирателей депутата Петрозаводского городского Совета Максима Трувалёва: заявка была подана им осенью прошлого года.

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«Уже подготовлено основание и выложен бордюрным камнем периметр, идёт укладка тротуарной плитки.

В ближайшее время на территории установят опору освещения у мемориала, скамейку и вазоны для цветов, а также обновят озеленение!»,

- отметил Максим Трувалёв.

Ополченцы 3‑й Фрунзенской дивизии с июля по сентябрь 1941 года участвовали в оборонительных боях на карельской земле.