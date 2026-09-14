В Индии инженера привязали к вышке сотовой связи из-за проблем с 5G

Жители индийской деревни выместили злобу на инженере компании сотовой связи

Фото создано с помощью Алиса AI

Специалиста одной из компаний сотовой связи в Индии привязали к телекоммуникационной вышке. Таким радикальным методом жители деревни Хардаули решили обратить внимание руководства компании на многолетние проблемы со связью, в том числе с 5G.

Мужчина приехал на место из-за очередных жалоб и оказался на два часа у них в заложниках. Бедолагу освободили стражи порядка и попутно арестовали шестерых жителей деревни, пишут «Вести» со ссылкой на Hindustan Times.

Ранее стало известно о том, что в Литве приняли стаю птиц за дрон и закрыли воздушное пространство страны.