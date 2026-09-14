Ребенок родился на борту российского пассажирского самолета

Мальчик появился на свет в самолете, летевшем в Новый Уренгой

Фото "Петрозаводск говорит"

На борту пассажирского самолета, следовавшего из Красноярска в Новый Уренгой, родился ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию «Россия».

По данным источника, необычная история произошла 13 сентября. За 40 минут до посадки к бортпроводникам обратилась пассажирка. Она рассказала, что находится на 36-й неделе беременности, и у нее отошли воды. Роды проходили стремительно, поскольку для женщины они были третьими.

К самолету была запрошена бригада скорой помощи. Среди пассажиров медиков не оказалось, поэтому экипаж приготовился принимать роды самостоятельно. Женщину пересадили в хвостовую часть самолета, проводники контролировали ее состояние. Новорожденный появился на свет уже после посадки - поднявшиеся на борт врачи приняли роды. Сейчас мама и малыш находятся в роддоме, с ними все в порядке.

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