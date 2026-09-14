Ребенок погиб на пожаре в частном доме в Ленобласти

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии в городе Волосово

Фото СК по Ленинградской области

Ребенок погиб на пожаре в частном доме в городе Волосово в Ленинградской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в одном из домов утром 13 сентября. В ходе тушения пожара на втором этаже спасатели нашли тело человека с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, погибший - 17-летний юноша.

Помимо этого, на пожаре пострадала 13-летняя девочка. С отравлением угарным газом она была доставлена в больницу. Сейчас угроза жизни миновала.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось о том, что пожарных Олонца подняли по тревоге утром 13 сентября.