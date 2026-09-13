Водителю бензовоза потребовалась помощь на трассе в Карелии

На 26 км автодороги 86К-68 в Кондопожском районе с дороги съехал бензовоз. Водителю потребовалась помощь, которую оказали сотрудники МЧС по РК. Дорожный инцидент произошел днем 12 сентября.
По данным ведомства, спасатели и пожарные еще три раза за прошедшие сутки привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Так, в Гирвасе и у поселка Хийтола водители наехали на препятствие. В обоих случаях тем, кто находился за рулем, потребовалась помощь профессионалов.
Кроме того, спасатели пришли на помощь пострадавшему во время ДТП в Петрозаводске, которое произошло на проспекте Первомайском.