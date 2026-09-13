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13 сентября 2026
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Происшествия

Водителю бензовоза потребовалась помощь на трассе в Карелии

В Кондопожском районе произошло ДТП с участием бензовоза
бензовоз в кювете
Фото создано с помощью Алиса AI

На 26 км автодороги 86К-68 в Кондопожском районе с дороги съехал бензовоз. Водителю потребовалась помощь, которую оказали сотрудники МЧС по РК.  Дорожный инцидент произошел днем 12 сентября.

По данным ведомства, спасатели и пожарные еще три раза за прошедшие сутки привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Так, в Гирвасе и у поселка Хийтола водители наехали на препятствие. В обоих случаях тем, кто находился за рулем, потребовалась помощь профессионалов. 

Кроме того, спасатели пришли на помощь пострадавшему во время ДТП в Петрозаводске, которое произошло на проспекте Первомайском.

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