Водителю бензовоза потребовалась помощь на трассе в Карелии

В Кондопожском районе произошло ДТП с участием бензовоза

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На 26 км автодороги 86К-68 в Кондопожском районе с дороги съехал бензовоз. Водителю потребовалась помощь, которую оказали сотрудники МЧС по РК. Дорожный инцидент произошел днем 12 сентября.

По данным ведомства, спасатели и пожарные еще три раза за прошедшие сутки привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Так, в Гирвасе и у поселка Хийтола водители наехали на препятствие. В обоих случаях тем, кто находился за рулем, потребовалась помощь профессионалов.

Кроме того, спасатели пришли на помощь пострадавшему во время ДТП в Петрозаводске, которое произошло на проспекте Первомайском.