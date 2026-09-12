Новую льготу скоро получат самозанятые

Новая мера поддержки станет доступна самозанятым уже с октября

Фото: Петрозаводск говорит

С 1 октября текущего года в России начнут действовать новые правила, которые обяжут цифровые платформы предоставлять финансовые бонусы самозанятым, оформившим добровольное пенсионное и медицинское страхование. Об этом ТАСС сообщили в Общественной палате РФ.

Маркетплейсы, сервисы заказа еды, такси и агрегаторы услуг будут обязаны выплачивать работающим на этих цифровых платформах самозанятым гражданам преференции в размере не менее 2,9% от полученного через сервис дохода за прошлый месяц.



При этом цифровые площадки будут самостоятельно определять форму поощрений. Это могут быть скидки на услуги, снижение комиссии, рекламные бонусы, а также частичные компенсации страховых взносов.



Отмечается, что данная мера поддержки будет действовать шесть лет с момента вступления в силу – до 1 октября 2032 года.