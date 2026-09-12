В Петрозаводске сегодня – большой праздник – «День карельской ягоды»

В субботу на набережной Петрозаводска пройдет большой праздник – «День карельской ягоды»

Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

Сегодня, 12 сентября, участников ждут различные активности с розыгрышем призов, среди которых – проживание в парк-отеле «Хвоя» и сертификаты на посещение акватермального комплекса.

В 12 часов на Советской площади начнется большая праздничная программа, посвященная ягодному урожаю северного лета. Гостей праздника ждут различные активности – мастер-классы по изготовлению различных поделок и сувениров на ягодную тему, веселые игры со сладкими призами, будут действовать фотозоны, юные кондитеры продемонстрируют свои навыки в приготовлении сладких десертов. Все желающие смогут сделать фото на память на троне хозяйки праздника Марьяне. Также участников праздника ждут выступления творческих коллективов.

В 14 часов состоится розыгрыш призов от организаторов. Главный приз – сертификат на проживание в Парк-отеле «Хвоя. Карелия» и три сертификата на посещение акватермального комплекса. Также будут разыграны подарочные наборы от компаний «Карельское лето», «ХЭЛФИ ФУД ЭНД РЕСТ» и многое другое.