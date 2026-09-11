Суббота пройдет в Карелии на фоне додождей

Дожди 12 сентября ожидаются кратковременные, но почти везде

Фото: Петрозаводск говорит

Облачно с прояснениями будет в Карелии в субботу, 12 сентября. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер подует западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы +6, +11, днём +11, +16.

Облачная с прояснениями погода придет и в столицу республики. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +10, днём +13, +15. Атмосферное давление будет расти.