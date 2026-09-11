Парфенчиков дал старт работе нового завода по камнеобработке в Карелии

В Кондопожском районе на Ситозерском месторождении запустили новый завод «БИОЭН». Открытие состоялось в день юбилейного пятого форума по камнеобработке «Карелфорум - 2026»

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Компания «БИОЭН», один из ведущих камнеобрабатывающих предприятий Карелии, достроила третий завод на Ситозерском месторождении. Это стало завершающим этапом её масштабной инвестиционной программы. Новые цеха обеспечат выпуск свыше 10 тыс. квадратных метров плит мощения в месяц.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подчеркнул, что компания «БИОЭН» – это не только промышленное производство, но и пример социально ответственного бизнеса.

Предприятие берет на себя серьезную социальную поддержку своих сотрудников и жителей республики: это комфортные условия труда и выплаты при рождении детей, адресная помощь школам, детским садам, организация поездок в Москву для карельских школьников,

– сказал руководитель региона.

Современный производственный комплекс на Ситозерском месторождении – это производство, способное выпускать свыше 1,3 млн тонн особо прочного щебня из габбро-диабаза и изделий из природного камня в год. Продукцию будут использовать для обеспечения потребностей Комплекса городского хозяйства Москвы и муниципалитетов Карелии. Уже сегодня местный габбро-диабаз украшает набережную Онежского озера в Петрозаводске. В этот проект компания инвестировала более 300 млн рублей.

Image

Инвестиционные обязательства в проект на Ситозерском карьере в рамках офсетного контракта предусматривают 1,5 миллиарда рублей, однако сегодня с открытием нового завода мы увеличили сумму инвестиций почти до 3 миллиардов.Благодарим Правительство Москвы и Республики Карелия за возможность реализовать этот масштабный проект,

– отметил Генеральный директор «БИОЭН» Олег Максимов.

Разработку Ситозерского месторождения проводят по первому в России межрегиональному офсетному контракту, заключенному между Мэрией г. Москвы и Правительством Карелии в 2024 году.

Image

«БИОЭН» – один из ярких примеров социально-ориентированного бизнеса: она поддерживает детский сад и школу в Кяппесельге, оказывается содействие местной администрации. При участии компании школьники из разных районов Карелии регулярно приезжают в Москву на экскурсии. Например, в 2026 году 24 ребенка из Поросозерской школы побывали в столице, где их ожидала обширная культурная программа с посещением Кремля, музеев, театров и цирка. Также «БИОЭН» является учредителем благотворительного фонда «Синергия добра» и выступает главным спонсором программ поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Помимо материальной помощи фонд обеспечивает психологическое сопровождение и развивающий досуг для ребят.

Компания «БИОЭН» – один из крупнейших налогоплательщиков в Карелии. В 2025 году и первом полугодии 2026 года она пополнила бюджет региона на сумму более 1,3 млрд руб.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.