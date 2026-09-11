В Петросовете рассказали, какой район лидирует по наказам депутатам

Этот район обеспечил пятую часть всех исполненных наказов Петрозаводска за пять лет

Фото: Пресс-служба Петросовета

С 2021 года жители Кукковки направили депутатам Петросовета более 100 наказов, передаёт пресс-служба городского совета. Обращения горожан легли в основу благоустройства парка Защитников Города, Добрынинского сквера, аллеи Энтузиастов, Кукковского и Ринтальского скверов, а также других территорий.

К настоящему моменту по наказам жителей района выполнено 69 работ - это пятая часть всех исполненных за пять лет наказов. В Петросовете отмечают: по количеству обращений Кукковка уверенно удерживает первое место среди всех районов Петрозаводска.

Активность местных жителей помогла обустроить новые парки и скверы. В парке Защитников Города проложили пешеходные дорожки с дренажем, установили фонари и скамейки, восстановили родник и ведущую к нему тропу. На аллее Энтузиастов появились дорожки, освещение и лавочки. В Ринтальском сквере у лицея № 13 смонтировали освещение, отсыпали дорожки, высадили деревья и поставили ограждение со стороны Сердобольского проезда.

Работы также провели в сквере имени Густава Ровио, Кукковском сквере на улице Фролова и на аллее Физкультурников. Два этапа благоустройства охватили Добрынинский сквер, где появились скейт-площадка и игровая площадка. Несколько очередей работ прошло и в парке Беличий Остров.

Среди крупных перемен в Петросовете называют строительство филиала поликлиники, среди небольших - ремонт дворов. На Кукковке ежегодно приводят в порядок до половины всех придомовых территорий, и в этом депутаты также видят заслугу неравнодушных горожан.