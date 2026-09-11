МТС запускает 5G в Петрозаводске

Столица Карелии стала одним из первых региональных городов, где компания запустила новый стандарт связи на действующих частотах LTE

Фото предоставлено пресс-службой МТС. Автор: Владимир Сараев

МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов в центральных районах городов-миллионников и областных центров России на принципе технологической нейтральности. 10 сентября первые такие сети включены в 16 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Новороссийске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пскове, Анапе, Великих Луках и Ухте.

С федеральным запуском нового стандарта пользователи смартфонов с поддержкой диапазона 4,9 ГГц получили возможность свободного подключения к сетям 5G на скорости до 1,5 Гбит/сек в популярных местах Москвы (23 локации), Санкт-Петербурга и Кронштадта (20 локаций), Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы (по одной локации). Ранее на этапе тестов абоненты приглашались в эти сети выборочно.

Запуск стал возможен после решения Государственной комиссии по радиочастотам от 31 августа 2026 года о выделении операторам «большой четвёрки» частот 5G в диапазоне 4,63–4,99 ГГц и разрешении использовать в новом стандарте частоты, выделенные под LTE. 11 сентября операторы запустили сети 5G в России; МТС включила свои сети из Новосибирска.

Запуск технологии пятого поколения в Петрозаводске — это важный шаг для телеком-индустрии и импульс для модернизации многих отраслей в регионе. В первую очередь стоит отметить, что предприятия Карелии в будущем получат надежную базу для внедрения передовых индустриальных решений, завязанных на ключевых преимуществах 5G: высокой емкости, быстродействии и энергоэффективности. Это фундамент для развития концепции «умного города», экологического мониторинга, беспилотного транспорта и автоматизации производств. Мы рады, что столица нашей республики входит в число технологических лидеров, а наши абоненты первыми получают доступ к сверхскоростному мобильному интернету будущего,

— отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.