Витаминный десант против простуд назвали россиянам

В рацион в период холодов и сырости рекомендуют добавить киви, тыкву и определенные сорта рыбы

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Осенью для защиты организма от вирусов в рацион можно добавить несколько продуктов. Поддержать силы и укрепить иммунитет, по мнению нутрициолога, помогут киви, тыква и жирная рыба. Сочетать продукты можно с овощами, бобовыми и цельнозерновыми.

В киви содержится много витамина С, который улучшает работу иммунных клеток, помогает усваивать железо и защищает сосуды от повреждения. В плодах содержатся калий, клетчатка и антиоксиданты.

В тыкве много клетчатки, калия и магния, а также бета-каротина, который преобразуется в витамин A, необходимый для здоровья слизистых оболочек и зрения, пишет РИА Новости.

В жирной рыбе такой как лосось, скумбрия, сельдь и сардины содержится витамин D, белок и омега 3. Омега 3 снижают воспаление, витамин D участвует в регуляции иммунитета и настроения, белок необходим для иммунных клеток и в целом организма.