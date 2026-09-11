Росстат раскрыл список самых прибыльных сфер экономики

Названы одиннадцать отраслей в России, где средняя зарплата превысила полмиллиона рублей

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В некоторых сферах экономики зафиксированы доходы, превышающие полмиллиона рублей. По информации Росстата, среднемесячный заработок более 500 тысяч за первые пять месяцев года отмечен в одиннадцати отраслях. Самые высокие доходы, как мы писали ранее, получают специалисты морского пастбищного рыбоводства.

Также высокие зарплаты в финансовом секторе, в сфере управления пенсионными резервами негосударственных фондов доход составил 827 125 рублей, в управлении ценными бумагами – 737 455 рублей, работники холдинговых компаний зарабатывали 522 660 рублей.

В страховании рисков доходы составляли 563 319 рублей, перестраховании – 595 315 рублей.

В брокерском направлении по сделкам с ценными бумагами и товарами средняя зарплата достигла 516 972 рублей, в организации торговли на финансовых рынках – 518 839 рублей. В сфере аренды и лизинга медицинского оборудования заработок составил 728 882 рублей.