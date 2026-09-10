Новый магазин «Олония» открылся в микрорайоне Птицефабрика

Открытие торговой точки стало ответом на обращения горожан. Инициатива реализована по поручению Главы Республики Карелия Артура Парфенчикова после его встречи с жителями района

Фото: пресс-служба Правительства РК

Сегодня в Петрозаводске распахнул двери новый магазин сети «Олония». Торговая точка расположилась по адресу: ул. Птицефабрика, д. 15. Глава региона назвал событие долгожданным для микрорайона.

Для местных жителей это действительно важно - по сути это единственная торговая точка в округе. Спасибо активным жителям и депутатам округа за то, что вместе мы смогли решить этот вопрос! Магазин стал 63-м в сети «Олония»,

– отметил Артур Парфенчиков.

Депутат Законодательного Собрания Ольга Билко отметила, что возобновление работы продуктового магазина - результат чёткого исполнения поручений главы республики. По её словам, это заметно повышает комфорт повседневной жизни людей.

Ассортимент магазинов «Олония» ориентирован на продукцию карельских производителей. Значительную долю полок занимают товары АО «Олонецкий молочный комбинат», также в продаже изделия АО «Олонецкий хлебозавод», ОАО «Петрозаводский Хлебозавод Сампо» и АО «Славмо». Помимо этого, покупатели могут выбрать колбасные и кондитерские изделия, а также другие продукты. Сеть учитывает запросы клиентов и продолжает расширять линейку товаров: в магазинах увеличилось количество товаров первой необходимости: круп, сахара, растительного масла, консервов и прочего.

Жители микрорайона рассказали, что раньше им приходилось ездить за основными продуктами в другие районы города. Ситуация осложнилась в прошлом году, когда прежний магазин «Олония» в районе закрыли. Горожане активно обращались в правительство и к депутатам. По мнению покупателей, появление торговой точки стало возможным именно благодаря переходу сети «Олония» и Олонецкого молочного комбината в государственную собственность.

Развитие сети продолжается. Уже 17 сентября планируется открытие ещё одного магазина «Олония» на ул. Древлянка, д. 24, корп. 1. ООО «Ника» намерено наращивать число торговых точек как в столице республики, так и в районах Карелии. В ближайших планах - запуск магазинов в Кеми и Беломорске. Со следующего года компания собирается организовать выездную торговлю с помощью автолавок в Прионежском и Пряжинском районах.

Расширение сети «Олония» не только повышает доступность востребованных продуктов и товаров первой необходимости для жителей региона, но и способствует продвижению продукции местных производителей.